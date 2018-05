John Lennon revivirá en nuevo musical

El musical "John, el último día de Lennon", donde Gabriel Urzúa da vida a uno de los más grandes iconos del rock, se estrenará el próximo 8 de junio en el Teatro Nescafé de ls Artes.

A través de una entrevista radial dada por el artista horas antes de ser asesinado, se hace una revisión de sus relaciones con las mujeres más importantes de su existencia –su madre, su ex mujer y el gran amor de su vida, Yoko Ono- al compás de legendarias canciones como "Imagine", "God", "Mind Games", "Instant Karma" y el clásico de The Beatles, "Come Together", entre otros grandes sencillos.

Además de Urzúa, el elenco está confirmado por Carmen Gloria Bresky, Tamara Ferreira, Adriana Stuven y Guilherme Sepúlveda.

Las funciones se extenderán hasta el 23 de junio y las ebtradas, a la venta en Ticketek y sin cargos en las boleterías del recinto, van de los 10.000 a 18.000 pesos.