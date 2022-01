The Beatles estrena su show en la azotea en plataformas de streaming

El legendario concierto de The Beatles en la azotea de un edificio en 1969 se estrenó en formato álbum en plataformas de streaming.

Tal como se pudo ver en el reciente documental "Get Back", este show de 40 minutos incluye algunas de las tomas que finalmente integraron el disco "Let it be" (1970), además de otras curiosidades.

Una improvisación con el himno "God save the Queen", una breve probada a "I Want You (She's So Heavy)" y las voces de los cuatro músicos poniéndose de acuerdo antes de tocar, son momentos que valen la pena en esta producción.

Bajo el nombre de "Get Back (Rooftop Performance) y con 10 tracks, este "nuevo" disco de The Beatles ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming musical.

El mismo show se podrá ver en formato IMAX en Estados Unidos este 30 de enero, cuando se cumplan 53 años desde esa histórica performance.