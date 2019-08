The Rolling Stones llegarán a Marte gracias a la NASA

The Rolling Stones llegarán al planeta Marte en una roca que fue bautizada en su nombre por parte del equipo del módulo espacial InSight dependiente de la NASA.

"Rolling Stones Rock" es algo más grande que una pelota de golf y es impulsada por los propulsores de Insight mientras aterrizaba en Marte.

"Este es, sin duda, un hito en nuestra larga y azarosa carrera. Un agradecimiento a todos en la Nasa por hacerlo posible", indicó la banda.

Thank you to @NASAInSight @NASA @NASAJPL @MarsCuriosity we are honoured and thanks to our very special guest @RobertDowneyJr #MarsRocks pic.twitter.com/PuJ9n1KxQh

El equipo decidió rendirle un homenaje a la banda en su paso por Pasadena, California, EE.UU, que es donde se ubica además el lugar de trabajo del InSight.

Al día siguiente de su aterrizaje, el módulo espacial InSight tomó unas imágenes en las que sobre la superficie de Marte se percibía un rastro por detrás de la roca. Esta es la primera vez que la Nasa observa que una piedra se desplaza tanto a consecuencia del aterrizaje de un módulo espacial.

Los nombres oficiales y científicos de todos los lugares y objetos del Sistema Solar son designados de forma oficial por la Unión Astronómica Internacional, sin embargo los científicos que trabajan con los rovers activos en Marte han dado apodos no oficiales.

La misión InSight, que aterrizó en una zona de plana de Marte conocida como Elysium Planitia, tiene como objetivo estudiar el interior y la composición del planeta.

Hello “@RollingStones Rock” Who could hang a name on you? Um... us!



When @NASAInsight touched down on the Red Planet, its engines sent a rock rolling across Mars' surface. We named it for the band. Take a closer look and learn how #MarsRocks get named: https://t.co/xY0TfoksJP pic.twitter.com/BZlABAMaZJ