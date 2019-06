The Strokes anunció un "único" show en Sudamérica

La banda estadounidense de The Strokes liderará el festival peruano Vivo X el Rock, que se realizará el sábado 23 de noviembre en el Estadio de San Marcos.

Y aunque la noticia puso feliz a los seguidores sudamericanos de la banda, en la publicación que el mismo grupo hizo del show, detallan que será una "única" presentación en la región.

La banda liderada por Julian Casablancas también se presentará en México, en el Corona Capital, que se hará el 16 y 17 de noviembre.

Peru, we play our first show ever in your fine country @vivoxelrock 2019 🇵🇪 Pre-sales from June 20th 🇵🇪 tickets from https://t.co/IMfLU8CE14 pic.twitter.com/zg77xtWzHL