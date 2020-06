Cinco himnos para festejar los 80 años de Tom Jones

Con una carrera que explotó en los '60, Tom Jones es una de las voces más importantes de la historia de la música, con éxitos que han atravesado las generaciones.

Nacido como Thomas John Woodward el 7 de junio de 1940, el cantante ha vendido más de 100 millones de discos, ha pasado por diversos estilos y hasta ha participado en diversas películas.

Para festejar sus 80 años de edad, te presentamos cinco grandes éxitos de Tom Jones.

"It's Not Unusual" (1965)

"Delilah" (1968)

"She's a Lady" (1971)

"Kiss" (cover de Prince junto a Art Of Noise) (1988)

"Sex Bomb" (2000)

BONUS

"Burning Down the house" (cover de Talking Head junto a The Cardigans) (1999)