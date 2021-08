En el día de su cumpleaños 95, el cantante Tony Bennett anunció su despedida de la música con un último disco titulado "Love For Sale" que será estrenado el 1 de octubre y contará con la voz de Lady Gaga. Además, el artista que desde 2016 padece Alzheimer, lanzó el sencillo "I Get A Kick Out Of You".

LEER ARTICULO COMPLETO