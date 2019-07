Tool revela nombre de su nuevo disco y anuncia su llegada al streaming

La banda estadounidense Tool tiene todo listo para el lanzamiento de su nuevo disco de estudio, cuyo nombre fue revelado: "Fear Inoculum" es el título de la primera placa del grupo en 13 años que verá la luz este 30 de agosto.

Además del nombre de su álbum, los autores de "Jambi" confirmaron que este 2 de agosto su discografía completa llegará a plataformas digitales.

La llegada de los discos de Tool supone un triunfo para el sistema del streaming musical, ya que los mismos miembros de la banda se negaron por años a publicar su trabajo debido a razones artísticas.

El último largaduración de la banda fue "10,000 Days" en 2006. En los años siguientes su presencia en la escena fue esporádica hasta el último año, cuando retomaron sus conciertos y el trabajo para "Fear Inoculum".

FEAR INOCULUM, Aug 30th, 2019 Album Art, Lead Track, and Pre-Order info TBA. Thank you for your patience. pic.twitter.com/DxDM5j5D8X

This Friday, Aug 2nd, the Tool catalog goes up on all digital and streaming formats. High five. #tool2019 pic.twitter.com/Vvt1UpXMvq