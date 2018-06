Vocalista de Tool reaccionó ante acusación de violación en su contra

"Se aprovechó de que estaba paralizada. No se trataba de sexo, se trataba de violarme tan rápido como pudo", relató una mujer a través de Twitter, para describir que supuestamente fue víctima del vocalista de Tool, Maynard James Keenan, hace 18 años.

Y ahora el músico salío a desmentir el relato de la joven de 17 años, que prefirió ocultar su identidad, por temor a sufrir represalias por parte de Keenan.

El líder de la reconocida banda reaccionó por medio de la misma red social, sosteniendo que "muchas gracias a todos los que pudieron ver el bien a través de esta despreciable acusación falsa, que sólo daña el movimiento #MeToo".

"Y qué vergüenza aquellos que perpeturaron este destructivo engaño para obtener clicks".

"En cuanto a mi retrasada y no requerida respuesta, tenía mi teléfono apagado. Deberían intentarlo", finalizó.

