Y finalmente ocurrió: Jack White y Jack Black grabaron canción juntos

Pasaron los años y los fanáticos esperaban que Jack White y Jack Black hicieran una colaboración debido a lo que generan sus apellidos. Finalmente, ocurrirá luego de que el actor confirmara que ambos grabaron juntos.

El comediante confirmó la noticia durante la actuación de su banda Tenacious D en Nashville el domingo pasado. En el show de la banda, Black le dijo a la multitud: "Jack White, hoy fuimos a su casa y grabamos una canción nueva", según informó Tennessean.

Tenacious D, compuesta por Black junto a Kyle Gass, se detuvo en el estudio de grabación que White tiene en Nashville y seguramente el material del dúo se lanzará a través del sello Third Man Records del ex The White Stripes.