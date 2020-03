Luego de compartir una foto en redes sociales siendo examinado en una camilla, Zion, del dúo Zion & Lennox, explicó en un video por qué fue hospitalizado al llegar a México: "Al principio creían que venía con síntomas de coronavirus, me aislaron, me hicieron un montón de preguntas. No les miento, también estaba un poquitito asustado, porque pensaba que sí, que podía haber sido, porque hemos estado viajando mucho, pero simplemente me dio un desgaste físico".

LEER ARTICULO COMPLETO