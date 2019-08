"13 Reasons Why" concluirá con una cuarta temporada

La serie de Netflix "13 Reasons Why", cuya tercera temporada se estrenará el próximo 23 de agosto, concluirá con una cuarta según informó la plataforma digital en Twitter.

Medios especializados como Variety o The Hollywood Reporter adelantaron que esta última temporada de "13 Reasons Why" relatará la graduación de los estudiantes del instituto Liberty High School en torno a los que gira esta serie dramática y de misterio.

Por el momento, no se ha dado a conocer el número de episodios de la cuarta temporada de esta popular producción, que causó una notable controversia por su tratamiento de los suicidios en la adolescencia.

Además de por el inminente lanzamiento de la tercera tanda (que constará de 13 capítulos, que se emitirán desde agosto), "13 Reasons Why" ha sido noticia recientemente por eliminar, dos años después de su estreno, la escena del suicidio de un personaje que daba comienzo a la narración de este show para la pequeña pantalla.

#13ReasonsWhy news roundup:

- Bryce Walker is dead

- Any one of them could have done it

- https://t.co/Rb6McQoCPC has more clues

- Season 3 drops Aug 23

- Season 4 will be the 4th and final season