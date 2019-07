Clásicos y estrenos: Los títulos que llegan a Netflix en agosto

Una nutrida cartelera de estrenos tendrá el servicio de Netflix en agosto, mes en el que su catálogo recibirá nuevas producciones y clásicos del cine.

Entre lo nuevo destaca el debut de la animación "El cristal encantado: La era de la resistencia", una producción que oficia como precuela de la cinta de 1982 que llegará a Netflix el 30 de agosto.

También habrá una segunda temporada de "Mindhunter" para el 16 de agosto, una tercera para "Glow" a estrenarse el 9 de agosto y una cuarta para la española "Las chicas del cable" ese mismo día.

Una de las ficciones originales más llamativas del mes será "Apache", una serie basada en la vida del futbolista Carlos Tévez desde su preadolescencia hasta su debut en Boca Juniors en 2001.

En el apartado de cine Netflix recibirá el regreso de varios clásicos como "Pulp Fiction", "Patch Adams", "Capitán América: Civil War", "Actividad Paranormal 4" y "El Gran Pez", entre otras. Pero también estrenará algunas cintas por primera vez como "Suicide Squad" y el documental "El Pepe, una vida suprema".

Finalmente en la animación, el servicio se llenará de nostalgia gracias al retorno de "La vida moderna de Rocko" (9 de agosto) y el de "Invasor Zim" (16 de agosto).

Revisa el listado completo de estrenos de Netflix en agosto:

Series

El cristal encantado: La era de la resistencia (30/08/2019)

En esta precuela a la clásica película de fantasía, tres gelflings inspiran una rebelión en contra del emperador cuando descubren un terrible secreto.

MINDHUNTER: Temporada 2 (16/08/2019)

Los instintos de la Unidad de Ciencias de la Conducta pasan de la teoría a la acción cuando el FBI se une a la búsqueda de un asesino serial de niños.

Las chicas del cable: Temporada 4 (09/08/2019)

En medio de los cambios sociales de 1931, todos se ven envueltos en un misterio que deben resolver antes de que uno de ellos sea condenado a muerte.

GLOW: Temporada 3 (09/08/2019)

Tras comenzar su temporada en la ciudad de Las Vegas, el equipo vive conflictos de poder, tensión sexual y cambios que ponen a prueba su vínculo.

Dear White People: Volumen 3 (02/08/2019)

Una sociedad secreta, un nuevo profesor carismático y una epidemia de dudas dejan buscando respuestas a Sam, Lionel, Joelle y sus amigos.

Apache: La vida de Carlos Tevez (16/08/2019)

Serie de ficción basada en la vida del Apache, desde su preadolescencia hasta su debut en Boca.

Frontera verde (16/08/2019)

Una joven detective de Bogotá llega a la selva para investigar cuatro feminicidios. Allí descubre la magia, a los nazis y sus verdaderos orígenes.

Derry Girls: Temporada 2 (02/08/2019)

Por fin hay cambios en Irlanda del Norte, pero los problemas en la escuela siguen iguales (o peores). Erin y compañía siguen en la lucha.

Hyperdrive (21/08/2019)

Los pilotos más osados del mundo corren por la gloria en uno de los circuitos de obstáculos más increíbles jamás construidos.

Casados con el diseño (30/08/2019)

El diseñador de interiores Jason Bolden y su marido Adair Curtis de JSN Studio hacen magia en la alfombra roja y en los hogares de las estrellas.

Love Alarm (22/08/2019)

En un mundo donde todos reciben alertas de una app si alguien cercano gusta de ellos, Kim Jo-jo descubre el amor en medio de las adversidades.

Mejores que nosotros (16/08/2019)

En un futuro cercano, en el que los humanos conviven con robots, una familia de Moscú adquiere un androide asesino para tareas domésticas.

Películas

Sextillizos (16/08/2019)

Un futuro papá descubre que es un sextillizo y se dispone a encontrar a sus compañeros de útero. Marlon Wayans encarna a los seis hermanos.

Más que madres (02/08/2019)

Tres amigas que se sienten olvidadas viajan a Nueva York para sorprender a sus hijos adultos el Día de la Madre... e invadirles la vida.

Amor en obras (29/08/2019)

Una ejecutiva corporativa gana una posada en Nueva Zelandia y contrata a un experto local muy guapo para ayudar en la renovación.

¿Quién ríe ahora? (30/08/2019)

Dos amigos viajan a su ciudad natal para una reunión de la escuela, buscando enfrentar a sus abusones y reconectarse con sus amores de entonces.

Escuadrón suicida (06/08/2019)

Una agente secreta libera de la cárcel a los peores supervillanos del mundo para que detengan un apocalipsis inminente a cambio de libertad.

La razón de estar contigo (26/08/2019)

Un perro explora el significado de sus reencarnaciones a través de sus dueños humanos mientras descubre la lealtad y el amor, el dolor y la decepción.

Alicia a través del espejo (01/08/2019)

Alicia regresa después de años por los mares, pero viaja al pasado a través del espejo para salvar al Sombrerero Loco antes de que sea tarde.

Shakespeare enamorado (16/08/2019)

El joven Shakespeare debe montar su última comedia antes de que esté escrita y encuentra el amor en la dama que audiciona para un papel.

Capitán América: Civil War (01/08/2019)

La guerra estalla cuando el Capitán América, que intenta mantener la independencia, choca contra Iron Man, que apoya el control del Gobierno.

Actividad paranormal 4 (15/08/2019)

Cinco años después de los sangrientos eventos de Actividad Paranormal 3, esta secuela narra una nueva ola de misteriosos terrores suburbanos.

Patch Adams (16/08/2019)

Tras estar internado en una clínica psiquiátrica, un hombre decide hacerse médico, con la hipótesis de que el humor mejora la vida de los pacientes.

8 Mile: Calle de las ilusiones (16/08/2019)

Jimmy, un aspirante a artista de hip-hop, ve su hogar de Detroit como una línea que lo separa de dónde quiere estar y de quién quiere ser.

Tiempos violentos (01/08/2019)

Esta comedia negra entreteje las historias de un asesino fanático de las hamburguesas, su filosófico compañero y un boxeador arruinado.

El gran pez (01/08/2019)

Un reportero intenta investigar más sobre las historias increíbles que le cuenta su padre en un intento por desvelar su verdadera identidad.

Triunfos robados: llegar para ganar (16/08/2019)

Carson se propone llevar a su equipo hasta la victoria, pero la competencia se vuelve personal cuando hay un chico guapo de por medio.

El matrimonio Loving (26/08/2019)

Virginia, 1958. El matrimonio interracial de una joven pareja desencadena un caso que llega a la Corte Suprema. Basada en la historia real de Richard y Mildred Loving.

Virgen a los 40 (16/08/2019)

Andy, de 40 años, todavía "no lo ha hecho". Sus compañeros de trabajo (obsesionados por el sexo) se proponen ayudarlo a perder la virginidad.

28 días (01/08/2019)

Una alcohólica columnista de un periódico es enviada a rehabilitación, donde conoce a un compañero que cambiará la forma en que ve la vida y el amor.

Rockeros rebeldes (01/08/2019)

Detroit, 1978. Un concierto con entradas agotadas no impedirá que cuatro adolescentes hagan lo que sea necesario para ver a su banda favorita: KISS.

Euroviaje censurado (01/08/2019)

Cuando Scott descubre que la amiga que hizo por Internet está guapísima, él y sus amigos viajan al otro lado del mundo para conocerla.

Documentales y especiales

American Factory (21/08/2019)

Documental sobre el conflicto entre los propietarios chinos de una fábrica y sus empleados estadounidenses. Una producción de Barack y Michelle Obama.

El Pepe, una vida suprema (23/08/2019)

Documental sobre José "Pepe" Mujica, el prisionero político que llegó a la presidencia de Uruguay. Su vida, sus ideales y su visión del futuro.

Las mentes del anime (05/08/2019)

Tania Nolan busca entender el anime y entrevista a los creadores de producciones notables como Castlevania, Aggretsuko y KENGAN ASHURA, entre otras.

Diagnóstico: Casos sin resolver (16/08/2019)

La Dra. Lisa Sanders estudia diagnósticos de enfermedades misteriosas en una docuserie basada en su columna de un suplemento del New York Times.

The Family (09/08/2019)

Investigación periodística sobre The Fellowship Foundation, una organización fundamentalista ligada a los círculos de poder de Washington D. C.

Tiffany Haddish Presents: They Read (13/08/2019)

Tiffany Haddish presenta a seis prometedores comediantes que ofrecen sets de stand up de media hora.

Simon Amstell: Set Free (20/08/2019)

Es cómico, introspectivo y neurótico. Sobre todo, Simon Amstell es sincero y no se guarda nada, como cuando le contó al padre que era gay.

Niños y familia

She-Ra y las princesas del poder: Temporada 3 (02/08/2019)

En busca de redención y respuestas, Catra y Adora viajan al Desierto Carmesí, mientras la investigación del portal de Hordak pone en riesgo Etheria.

La vida moderna de Rocko: Cambio de chip (09/08/2019)

Tras 20 años en el espacio, Rocko regresa a O-Town, donde hay muchos avances tecnológicos, pero lo único que quiere es volver a ver su serie favorita.

Trolls: ¡No pierdas el ritmo!: Temporada 7 (27/08/2019)

¡Esta temporada trae más aventuras! Los trolls juegan Congelados y enfrentan una in-fiesta-ción de avispas extravagantes. ¡Suéltate el pelo ya!

Invasor Zim y el poder del Florpus (16/08/2019)

Zim reaparece para comenzar la segunda fase de su plan alienígena para conquistar la Tierra, pero su antiguo enemigo se propone desenmascararlo.

Inspector Gadget: Temporada 3 (01/08/2019)

En la temporada 3, el inspector Gadget y su pandilla se enfrentan a dinosaurios, monstruos, vampiros y mucho más para detener al malísimo Dr. Claw.

LEGO Marvel Super Heroes: ¡Vengadores reunidos! (05/08/2019)

Ultron le roba el control de la armadura a Iron Man y pone en marcha el plan para conquistar el mundo. Comienza una nueva misión para los Vengadores.

Supermonstruos: Vuelta a clases (16/08/2019)

Vida está a punto de empezar la escuela en Pitchfork Pines, y los Supermonstruos ayudan a su amiga a adaptarse.

Vera y el Reino Arcoíris: Los salvajes yetis (30/08/2019)

Vera encuentra el lugar donde viven los yetis y se emociona con la llegada de un bebé. Griselda y todo el reino reburbujean la noticia.

Anime

Cannon Busters (15/08/2019)

Acompañada por un robot mecánico y un peligroso fugitivo, la androide Sam busca a su mejor amigo, el heredero de un reino sitiado.

CAROLE & TUESDAY (30/08/2019)

Carole conoce a una chica rica, y ambas se dan cuenta de que han encontrado a la pareja musical que necesitaban. Juntas, podrían lograrlo.

HERO MASK: Parte II (23/08/2019)

La hija de un excientífico de LIVE Corporation podría tener la clave para exponer sus crímenes, si James logra mantenerla viva.

Ergo Proxy: Temporada 1 (01/08/2019)

Tras el encuentro con Ergo Proxy en Romdeau, Re-l Mayer, el inmigrante Vincent y Pino, la chica androide, terminan varados en lo desconocido.

Hellsing Ultimate: Temporada 1 (01/08/2019)

Tras haber jurado proteger a Inglaterra de las fuerzas sobrenaturales, sir Integra de Hellsing lucha con el vampiro Alucard, su inmortal protector.

*Este newsletter es una selección de los nuevos títulos que estarán disponibles en el catálogo; las fechas de estreno están sujetas a cambios.