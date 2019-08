Fanática en huelga de hambre por cancelación de "The OA"

Netflix tomó la decisión de cancelar la serie "The OA" luego de dos temporadas, hecho que llevó a una fanática de la producción a iniciar una huelga de hambre para pedir un tercer ciclo.

La escritora Emperial Young, de treinta y cinco años, no ha comido desde el pasado 16 de agosto, día que también inició una protesta afuera de la sede de Netflix en Hollywood exigiendo que la plataforma traiga de vuelta la serie creada por Brit Marling y Zal Batmanglij.

"El entretenimiento es alimento para el alma humana y el algoritmo de Netflix no está midiendo eso en este momento", dijo Young a Business Insider durante un evento de protesta organizado fuera de la oficina de Netflix en Hollywood. "Y al no tomar alimentos físicos, estoy diciendo que esta serie es más importante para mí que la comida real", agregó.

"Necesitamos programas que sean sinceros e inclusivos, especialmente en momentos como este, cuando todo parece desmoronarse", dijo Young.

La escritora canceló su suscripción a Netflix el mismo día que se anunció la cancelación de "The OA". "Trae de regreso y volveré a suscribirme", dijo.

Update on the continuing protest to #SaveTheOA.



This morning, the flowers and chalk on the sidewalk were gone. Might have been the city, or @Netflix trying to erase any trace of us. (Care to comment, N?)



I will not be erased. I will stand on this corner for as long as it takes. pic.twitter.com/dCd3FACYQm