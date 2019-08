He-Man volverá con una nueva serie animada en Netflix

La plataforma de entretenimiento en streaming Netflix anunció que se prepara para recibir a los originales héroes de la serie de los 80's "He-Man y los amos del universo" con una continuación directa llamada "Los amos del universo: Revelación", la cual estará a cargo del cineasta Kevin Smith.

Según el comunicado de prensa de Netflix, este nuevo show animado comenzará desde donde la serie original había quedado. Resolviendo esas historias más antiguas, la serie está siendo producida por Mattel Television y será animada por Powerhouse Animation.

Kevin Smith, conocido por películas como "Clerks" o "Chasing Amy", será showrunner del programa y Rob David, vicepresidente de Mattel TV y autor de "He-Man: The Eternity War", se desempeñará como productor ejecutivo.

Además, presentará a Eric Carrasco (Supergirl), Tim Sheridan (Reign of the Supermen), Diya Mishra (Magic the Gathering) y Marc Bernardin (Alphas) ​​como escritores.

Get ready for Masters of the Universe: Revelation, an animated @netflix show from @ThatKevinSmith that will pick up where the 80s show left off! #MOTU pic.twitter.com/enQyRjGDjs