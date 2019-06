Netflix planea llevar la saga "Gears of War" a su servicio

La saga de videojuegos "Gears of War" podría llegar al servicio de Netflix en formato serie o película, según un nuevo rumor que remece a la industria.

El encargado de dar a conocer el proyecto fue el periodista especializado de TV Azteca José Antonio Ponto, quien en su cuenta de Twitter aseguró que la plataforma revelará los detalles durante la próxima E3.

La adaptación de Netflix a "Gears of War" no sería descabellada considerando la cercanía de la empresa con otras sagas de videojuegos como "Castlevania" y "The Witcher".

De todas formas habrá que esperar hasta la E3 2019 que comienza este domingo y donde Netflix anunciará algunas de sus novedades relacionadas a la industria.

"Gears of War" es una saga de videojuegos desarrollada por Epic Games ("Fortnite") que debutó en 2006 en Xbox 360.