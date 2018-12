Netflix reveló el ránking de sus contenidos más populares en Chile

La plataforma Netflix dio a conocer el ránking de sus contenidos más populares en Chile durante este 2018. "No son las más vistas, sino las películas que vimos una y otra vez, las series que maratoneamos y los actores que crecieron en seguidores después de sus estrenos", detalló la compañía sobre este listado.

El apartado de Chile lo lidera la serie alemana "The Forest" que debutó en julio con seis intensos episodios. El segundo puesto lo ocupa la producción colombiana "Distrito Salvaje", la cual está basada en la historia de un ex guerrillero que escapa de la selva donde creció.

La española "La Catedral del Mar" tiene el tercer lugar, mientras que el cuarto puesto fue para el animé "The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments".

La segunda temporada de "Ingobernable", el debut de "Bodyguard", la mini serie "Safe", "El mundo oculto de Sabrina", la segunda temporada de "Anne with an E" y "The Rain" completan el ránking de Netflix.

Entre las películas más vistas a nivel regional se encuentran "El stand de los besos",

"A todos los chicos de los que me enamoré" y "Roxxanne Roxxanne".

2018. Un año lleno de películas, actores e historias. No son las más vistas, sino las películas que vimos una y otra vez, las series que maratoneamos (muchos, muchos episodios a la vez) y los actores que crecieron en seguidores después de sus estrenos en Netflix. — Netflix LATAM (@NetflixLAT) December 11, 2018