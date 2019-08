Timothée Chalamet ("Call me by your name") protagonizará "The King", una nueva película original de Netfix que contará la historia de un joven príncipe que se ve obligado a asumir como rey, tras haber tratado de escapar de una vida que no eligió. La cinta llegará a algunos cines y a Netflix a fines de 2019.

