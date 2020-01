A los 99 años murió el actor chileno Hernán Letelier

Intérprete de "La pérgola de las flores", la vida de Hernán Letelier tuvo una mayor repercusión pública luego de que en el año 2016 se hizo una cuenta de Twitter.

Mensajes reflexivos y poemas eran parte de lo que escribía, lo que profundizó en una entrevista en El País donde señaló que le gustaría tener derecho a morir con dignidad. Hoy, a los 99 años de edad, dejó este mundo.

"Lloro por no poder leer ni escribir. Es un castigo. Era lo que me mantenía vivo y me lo quitan de manera brusca y violenta. No lo merezco", sostuvo, defendiendo la muerte asistida.

"En circunstancias como la mía, debería estar totalmente permitido. La Iglesia católica debería reflexionar sobre este asunto. Sería ultra humano y beneficiaría a mucha gente que sufre, no solo física, sino emocionalmente. No es una idea ni revolucionaria ni espantosa, sino de total sentido común y fácil de realizar", afirmó en esta entrevista que dio cuando tenía 98 años.

Hernán Letelier, actor

1920-2020

QEPD



En la foto, el pasado 24-12 celebrando cumpleaños 99 y Navidad en el barrio Lastarria #HogarParaMartina 🐈 ❤️ pic.twitter.com/e1XwQYFUnU — Hernán Letelier (@Letelier1920) January 10, 2020

A través de su cuenta de Twitter se informó sobre su fallecimiento, con una imagen donde celebró sus 99 años de edad el pasado 24 de diciembre en el Barrio Lastarria.

La periodista chilena Rocío Montes, quien realizó la entrevista en El País, le dedicó unas sentidas palabras en su cuenta de Twitter.