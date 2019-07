Adriana Barrientos denunció acoso sexual en hotel de Iquique

La modelo Adriana Barrientos denunció en su cuenta de Instagram un episodio de acoso sexual que vivió y del que no dejó constancia en la justicia.

"Hace un tiempo sufrí acoso sexual en un hotel en Iquique. Ese día estaba en shock, y no denuncié. Ahora aparece esta persona encubriéndolo. Si vive una situación así, denuncie. Yo lo haré aunque sea tarde", relató en sus historias.

En un Live, Barrientos detalló cómo fue víctima de gritos de doble sentido y una actitud muy morbosa.

"Fui a Iquique a hacer un evento. Hice una sesión de fotos con mi amigo Pepe Style y subí un video ayer (ver al final). El episodio he tratado de olvidarlo porque es súper complicado para mí. Le dije a Pepe que hiciéramos la sesión de fotos", comenzó.

"Dejamos en un baño mi bikini y no había mucha gente. Era un día de sol maravilloso. Fui a cambiarme el vestuario dos veces. Fui sola. Me di cuenta que llegaron varios tipos que llegan a tomar cerveza y me empezaron a gritar obscenidades y cuestiones: 'Date vuelta'", prosiguió.

"Me empezaron a grabar y tomar fotos en mala. Fue brígido, brígido, brígido. Estaba en bikini con mi amigo haciendo material para Instagram. Fue horrible. Al tercer cambio de ropa, se empezaron a pasar de listos, lanzarse, gritar obscenidades. No llegó nadie del hotel a ayudarme".

"Lo único que atiné fue a taparme con una toalla y meternos al baño con mi amigo Pepe. Abrimos la puerta y encontramos a un tipo en el baño con mis calzones usados metidos en su nariz. Así de asqueroso el gallo. Estaba olfateando los calzones, como que me estaba esperando. Cuando nos vio, soltó mis calzones y salió rápidamente. Patético, mal".

"Le dije al guardia del hotel lo que pasó y que quería llamar a Carabineros. Me dijeron que no tenían los datos de la empresa a la que pertenecían los gallos. Tenía vuelo a Santiago, así que llegué y me vine (sin hacer la denuncia)", agregó Barrientos.

En sus historias de Instagram, la modelo magallánica compartió los amenazantes mensajes que le dedicó una mujer. "Me escribió una galla, que parece que es pareja de uno de los tipos del hotel y me hizo una escena de celos", remató.

El video que subió en medio de la sesión: