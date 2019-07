Alejandra Valle tras su salida de La Red: "Fue mutuo"

Esta tarde en "Intrusos" se informó que Alejandra Valle ya no seguiría en el programa ni tampoco en La Red, luego de toda la polémica que se generó tras sus dichos contra Carabineros.

"Fue un acuerdo. Es como cuando uno termina una relación. En este caso fue mutuo. Se apuraron ciertas decisiones que estaban en espera", dijo en conversación con LUN.

Consultada sobre todo el revuelo que generaron sus comentarios en rede, apuntó que todo terminó en una decisión que venía pensando. "No quiero renegar del canal que me dio un montón de oportunidades, tampoco de "Intrusos", que es un programa que quiero mucho, pero hace rato que venía pensando en hacer otro tipo de periodismo, que a mí me importa más en este momento".

"Esa descontextualización lo que hizo fue generalizar sobre una institución que evidentemente está pasando por un desprestigio actual. Pero no todos los carabineros son iguales, como no todos los periodistas son iguales", complementó.

Finalmente señaló lo que viene en su vida. "Soy una chilena que ha sido afortunada, no todos tienen la fortuna de tener un colchón... yo afortunadamente tengo otros trabajos. Con un sueldo menos, como pasaría en cualquier casa, hay que apretarse el cinturón".