Alison Mandel no quiere volver a trabajar con Nicolás López

Fue primero a través de sus redes sociales donde la actriz y comediante Alison Mandel salió a hablar sobre las denuncias que ocho colegas hicieron contra Nicolás López por abuso y acoso sexual.

"Estoy fuertemente impactada con todo lo que sucede, con Nicolás hemos cultivado una larga amistad y obviamente me duele y desilusiona enterarme de los hechos", escribió.

En conversación con La Tercera, ahondó en estos detalles, en especial por los dichos de una de estas actrices. "De las compañeras que hablaron en el reportaje, a la que más conozco es a la Lucy Cominetti. He compartido con ella en producciones, estuvimos juntas en "Sin Filtro", compartimos en celebraciones de la película, y nunca me imaginé que lo hubiese estado pasando mal".

"Si yo me hubiese dado cuenta, hubiese actuado. Me da mucha pena que haya una compañera al lado tuyo pasándola mal. De haberlo visto, hubiese reaccionado. Yo cuando lo paso mal, o algo me incomoda, lo digo y me voy. Me pilla por sorpresa. Yo no pasé por nada de eso, y como mujer jamás pondría en duda un testimonio, y menos en este momento", sostuvo.

Al ser consultada sobre si volvería a trabajar con el cineasta, fue clara. "No, por ahora no. Me parece bien que haya un juicio, como leí el otro día, porque él tiene todo el derecho a defenderse también, y me parece súper bien que estas cosas lleguen a tener un curso normal de abogados y defensas. Pero por lo pronto, no".