Álvaro Salas tras demandas de paternidad: "Creo en la monogamia"

El humorista Álvaro Salas dio una entrevista en extenso sobre lo que ha ocurrido en su vida luego de las demandas por paternidad durante el último año, asegurando que asiste al psiquiatra y que sus contrataciones para eventos han bajado.

El comediante, que reconoció a dos hijos fuera de matrimonio, aseguró que no recuerda cómo conoció a Soledad Rodríguez, la mujer que quedó embarazada de Salas en 2001. "No sé, ella apareció cuatro o cinco años atrás con el niño, que tenía 14. Nunca lo había visto", dijo a revista Sábado.

"Así como apareció, perfectamente (podía pensar que no era hijo suyo). Tampoco de buenas a primeras uno reconoce a un chico de 14 años", contó Salas, además de decir que exigió dos pruebas de ADN "porque es una herramienta totalmente legítima y legal... ¿cuál es el problema? ¿Y si en una de esas se equivocaron?".

"Siempre digo: ¿por qué fallé? ¿por qué me equivoqué? ¿por qué paso por esto? Si yo me enamoré de mi señora, y me casé hace tantos años y hemos durado tanto tiempo", expresó el humorista y ex conductor de Canal 13.

"Yo creo en la monogamia. Creo en el matrimonio para toda la vida", agregó Salas, junto con decir que con su familia "se produjo, obviamente, un quiebre que estamos reconstruyendo... la relación de amor con mi hija y mi señora resistió este tremendo embate que ojalá no se repita nunca más".

Finalmente, sobre los "memes" y bromas que aparecieron tras hacerse público lo de su hijo, Salas afirmó: "Sé que festinaron mucho, de vez en cuando algún amigo me los enviaba, pero yo les decía: 'si me consideras tu amigo, no me mandes esto porque me hacen daño, no me causan risa'".