Amparo Noguera reveló molestos mensajes recibidos tras su salida de TVN

Sorpresa generó en el mundo de la televisión la salida de Amparo Noguera de TVN, actriz que estuvo en la estación por 24 años.

Su salida, sin embargo, también significó una serie de odiosos mensajes de texto. Sucede que en una ocasión, la intérprete de teleseries como "Romané" pidió en un acto público que Patricia Maldonado no siguiera en Mega.

Debido a eso, le empezaron a llegar molestas frases a su celular. "Me aparecen en el teléfono esos mensajes (...) El Marcelo (Alonso, su pareja) me prohíbe que los lea, dice que son cuatro pelotudos, anónimos, que lo repiten y lo repiten. Que les causa alegría mi salida. 'Mira cómo te llegó de vuelta', dice. 'Ahora te toca a ti'... ese tipo de cosas", sostuvo a revista Ya.

"El odio yo creo que es malo venga de donde venga. No importa si yo soy de este bando o del otro. Uno apela siempre al respeto del ser humano. Y como comunicadora, yo lo tengo. Lo tengo enormemente en mi trabajo y en cada opinión que doy", complementó.

En ese sentido, nunca se imaginó un escenario como este. "Entonces, de verdad, no entendí. Jamás me imaginé que iba a causar tanto odio a mi persona y tanta felicidad en los demás que a mí me hayan, comillas, despedido, como pusieron en los titulares".