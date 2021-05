Andrés Caniulef quiere escribir un libro acerca de su experiencia con la rehabilitación de drogas

Andrés Caniulef se sinceró y recordó el periodo más complejo que vivió en televisión y el que lo llevó a tomar decisiones erradas.

"Me sentía cada vez más vulnerable y me hacia el fuerte en pantalla, aparentaba que estaba todo bien, mientras mi vida se desmoronaba detras mío. Empecé a flaquear y a buscar refugio en las drogas y creí que ese era un buen remedio para lo que estaba viviendo y lamentablemente, ese remedio fue peor que la enfermedad y siempre lo va a ser", declaró en conversación con Cristián de la Fuente en "Velvet al desayuno".

Asimismo, contó también cuándo tomó la decisión de internarse y lo importante que fueron sus amigos cercanos en ese proceso. "Sentía hace mucho rato que no estaba haciendo nada, que estaba desperdiciando todo el esfuerzo que había hecho. Yo tengo una historia de vida de la que me enorgullezco un montón y la estaba tirando a la basura. Yo creo que eso fue lo que más conciencia y ruido me hizo, sumado a un entorno cercano de amigos que se dieron cuenta y también se acercaron a ofrecerme ayuda (...) Llegué a esa comunidad, porque me di cuenta que no había nada más que hacer que encerrarse, desconectarse y decir aquí estoy, ayúdenme".

Por último, ya casi terminando el live, Cristián le preguntó si hoy es feliz y si tiene nuevos proyectos, y el dijo: "hoy estoy feliz, contento y motivado. Ya no necesito muletas, estoy creando nuevos propósitos de vida, nuevos proyectos, estoy súper cómodo y tranquilo con lo que estoy haciendo (...) Me gustaría escribir la experiencia de la comunidad terapéutica y decir ¿por qué creo en esa opción de rehabilitación? Es importante entregar ese mensaje, compartirlo y que llegue a la mayor cantidad de gente posible", sentenció.