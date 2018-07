Anthony Bourdain dejó la mayor parte de su herencia a su hija

El fallecido chef estadounidense Anthony Bourdain dejó gran parte de su herencia, estimada en alrededor de 1,21 millones de dólares (más de 794,3 millones de pesos), a su hija, revelaron este jueves medios locales que citan documentos judiciales.

El testamento, presentado en el Tribunal Testamentario de Nueva York, entrega la mayoría de las posesiones a Ariane, de 11 años, y otra parte a Ottavia Busia-Bourdain, la ex esposa del chef, revelaron Daily News y The New York Post.

Datos del testamento citados por ambas versiones detallan que incluye 425.000 dólares en efectivo y ahorros, 35.000 dólares en una cuenta de corretaje, 250.000 dólares en propiedades personales y 500.000 dólares en intangibles que incluye regalías y remanentes.

El documento, escrito en el año 2016 poco antes de que Bourdain y Busia se separaran, no incluyen un condominio que adquirió en 2014 en Manhattan con su entonces esposa.

Además, menciona una hipoteca por un valor de 1,1 millones de dólares por una propiedad que no se especifica.

A su ex esposa le dejó las millas acumuladas como viajero frecuente y sus "efectos personales y domésticos", como vehículos, muebles, libros y otros artículos, y le pidió que dispusiera de ellos de acuerdo con lo que crea han sido sus deseos.

Las versiones detallan que a su hija le heredó el resto de sus bienes.

El tribunal elegirá un tutor para Ariane, ya que es menor de edad, quien se encargará custodiar el manejo de su bienes.

El pasado 8 de junio, Bourdain, de 61 años, fue hallado sin conocimiento en su habitación de un hotel de lujo en Kaysersberg (este de Francia) por su amigo y colega francés Eric Ripert.

La fiscalía francesa informó del suicidio por ahorcamiento del reputado cocinero, que preparaba una nueva emisión de "Parts Unknown" para la cadena de televisión CNN, y apuntó que nada hacía "pensar por el momento en la intervención de una tercera persona".

Bourdain, pareja sentimental de la actriz italiana Asia Argento desde 2016, comenzó su carrera televisiva tras una exitosa trayectoria como cocinero en varios restaurantes de Nueva York, como el célebre Brasserie Les Halles en Manhattan.