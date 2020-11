Avísenme si la embarro: Dani Palavecino reveló por error embarazo de Titi Aguayo durante transmisión

La actriz y ex participante de Masterchef Daniela Palavecino reveló a través de una transmisión en Instagram que su amiga, la influencer y modelo Titi Aguayo está embarazada.

Cuando Aguayo se levantó del live por unos segundos, Palavecino aprovechó de decir unas palabras, entre las que reveló la noticia. "La Titi nos trae una nueva princesa para los videos. Está embarazada, tiene tres meses y medio de embarazo, ya se hizo la ecografía de los tres meses entonces es súper seguro todo. Ya lo contó en su Instagram, pero mis seguidores para que se enteren", dijo.

Tras esto, llegó Aguayo, notoriamente impactada y le hizo saber que aún no revelaba la noticia: "Hue... ¿qué estás diciendo? Mis seguidores no saben, pero ahora es un poco tarde".

"¿¡Qué!? ¿No lo habías contado en tus redes?", dijo Palavecino. "Se puede retroceder y deshacer. No sabíamos, dice la gente. Perdón, pero cómo no me dices antes, yo pensé que era full sabido", agregó arrepentida.

Finalmente Titi Aguayo se vio obligada a contar la noticia a través de sus redes: "Nos sacamos varías fotos buscando una perfecta... pero Dani Palavecino se nos adelantó y subiremos las que teníamos no más para contarles que vamos a ser cuatro. Se viene Sofía Desenzani"

Revisa el momento de la revelación aquí:

