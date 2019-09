Belén Mora confesó que ha tenido sueños eróticos con Sergi Arola, Yann Yvin y Ennio Carota

Fiel a su estilo de no guardarse nada, Belén Mora confesó que ha tenido sueños eróticos con los tres jurados que se hicieron conocidos en "MasterChef" y que ahora serán parte de "El Díscipulo del Chef" en Chilevisión.

Invitada a "Abrazo de gol" de CDF, "Belenaza" fue sorprendida con saludos de Sergi Arola, Yann Yvin y Ennio Carota. Debido a eso, lanzó su confesión.

"De verdad que estoy en llamas. Sería ideal un cigarro y un cortito de algo. Quiero que ustedes dimensionen a qué me refiero con que me gusta esto: he tenido sueños eróticos -se los juro por mi hijo- con Sergi Arola, Yann Yvin y Ennio Carota. Con los tres, aunque no quiero decir que al mismo tiempo", dijo entre risas.

"Es feo para el horario, pero me excitan los hombres que cocinan", agregó, señalando que si tendría que elegir a uno, se queda con Sergi. "Tiene una moto y le gusta la música, además dice que es cachondo. Los tres sería ideal. Pero elijo a Sergi Arola".