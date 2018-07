Biógrafa de Don Francisco: El acoso partió con él

Laura Landaeta, periodista y escritora de "Don Francisco: Biografía no autorizada de un Gigante", escribió una columna donde detalló el acoso sexual y abuso de poder cometido por el animador.

Esta la realizó en El Mostrador bajo el título de "Los acosos de Don Francisco: el pionero del "rubro" en la televisión".

En el texto sostiene que el rostro de Canal 13 "escondido en la entretención y la solidaridad, ha generado a su alrededor un halo de impunidad frente al abuso de poder y el acoso".

"Cambiaba favores sexuales en camarines por televisores, lavadoras y electrodomésticos", señaló, asegurando que muchos de las mujeres que trabajaron con él lo tildan de "peligroso" o que "había que caminar con el poto en la pared".

No se quedó solo en esas palabras y disparó. "Hubo casos de acoso desmido y abuso de poder, según los numerosos testimonio que recogí a lo largo de la investigación. Y ya está bueno que digamos las cosas por su nombre. No solo se me cerraron puertas labores cuando lacé la investigación sino también recibí amenazas solapadas y anónimas por mi libro".

"El abuso y el acoso, en el mundo de la entretención televisiva, no partió con Abreu ni con Nicolás López, partió con Don Francisco", apuntó Landaeta.

Dentro de los episodios que recordó, se encuentra el caso de la modelo mexicana Ana Isabel Gómez, quien lo denunció en 1994 llegando a un acuerdo de silencio.

"El animador estuvo a punto de perderlo todo y fue por eso que decidió firmar un acuerdo que exigía expresamente silencio sobre sus términos y que, asegura, no significa un reconocimiento de los hechos", comentó la autora.