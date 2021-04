Caitlyn Jenner anuncia su postulación para ser Gobernadora de California

A través de una publicación en su cuenta de Twitter, Caitlyn Jenner informó a sus seguidores que decidió postular para convertirse en Gobernadora de California.

La figura de la TV y ex deportista olímpica afirmó en el extenso texto que "durante la última década, hemos visto el brillo del Estado Dorado reducido por el gobierno de un solo partido que coloca la política sobre el progreso y los intereses especiales sobre las personas. Sacramento necesita un líder honesto con una visión clara".

"Enfrentarse a los políticos arraigados de Sacramento y los intereses especiales que los financian requiere una luchadora que no tenga miedo de hacer lo correcto. Soy una ganadora probada y la única forastera que puede poner fin al desastroso período de Gavin Newsom como gobernador", expresó en referencia al demócrata que ejerce la autoridad del estado desde 2019.

"Las pequeñas empresas han quedado devastadas debido al cierre excesivamente restrictivo. Toda una generación de niños ha perdido un año de educación y se les ha impedido volver a la escuela, participar en actividades o socializar con sus amigos. Los impuestos son demasiado altos, matan puestos de trabajo, dañan a las familias y suponen una carga especialmente pesada para nuestras personas más vulnerables", declaró Jenner.

La elección está fijada para noviembre de 2022.

I’m in! California is worth fighting for. Visit https://t.co/a1SfOAMZQ3 to follow or donate today. #RecallNewsom pic.twitter.com/9yCck3KK4D