Carlos Tejos se quebró al hablar de su fuerte depresión

Mientras en "Bienvenidos" se hablaba de la depresión debido al caso de suicidio de Kathy Winter, la estudiante del Nido de Águilas, Carlos Tejos contó que sufre con ella y relató fuertes episodios.

"El tema para mí es muy sensible hay un estado de no tranquilidad con un nube negra encima donde no ves salida", apuntó.

"Mucha gente me hacía cuestionamientos, y yo no tenía ánimo de nada. Yo lo único que quería era dormir, que pasara el tiempo y rezar, rezar, rezar hasta que no tenía más energía. Y cuando podía conciliar el sueño, te despertabas con la esperanza de que las cosas cambiaran por fin y a pocas horas del día te dabas cuenta que era un día más, y un al día siguiente otro día más... así estuve 9 años", confesó.

Consultado sobre si pensó en quitarse la vida, fue claro. "Verbalizarlo es parte del proceso que sigo viviendo, hay heridas que no cierras y quizás nunca cierren. Lo importante es tener conciencia de lo que te ocurre, alejado de cosas que te restan impulsos".

Uno de los motivos, explicó, fue la falta de trabajo. "Siempre me había ido bien en todo, y uno se acostumbra. Me llegaron las frustraciones viejo, a los 40 años y eso me tiró para abajo".

"Ahora lo entiendo más, tengo más herramientas y lo he estudiado porque no quiero estar dependiendo de una pastilla", lanzó.