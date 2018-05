Carmen Gloria Arroyo e Ignacio Gutiérrez hablaron de su reconciliación

Mientras ambos trabajaban en Chilevisión, Carmen Gloria Arroyo e Ignacio Gutiérrez se distanciaron por tres años. La salida de "La Jueza" del matinal fue el puntapié inicial del quiebre en la relación.

"Yo no me metí mucho porque demás está decir que no tenía injerencia. Después de eso nos veíamos poco, sólo para los eventos del canal", recordó el periodista en conversación con LUN.

"Para mí la relación estaba quebrada por asuntos de trabajo después de que estuve unos meses en el matinal. Pero es historia pasada. Enojada no estuve nunca", completó la abogada al matutino.

Consultados por la forma en cómo se reconciliaron, sostuvieron que el Festival del Huaso de Olmúe, en TVN, fue clave, pensando en que uno ya estaba trabajando y otra se incorporaba al canal estatal.

"Nos saludamos y fue como si no hubiera pasado tanto tiempo. Hablamos y nos reímos de nuevo. Ha sido muy sanador juntarnos, volver a reírnos y acordamos de los minutos complejos y alegres que vivimos. No hay rencores porque leía más las peleas por la prensa de los que nos veíamos nosotros", dijo Gutiérrez.

"Él fue tremendamente cariñoso cuando me recibió en Olmué. Eso creo que me relajó harto porque yo tenía mis aprensiones. Antes de eso yo le había enviado un mensajito diciéndole que iba a Olmué y él me respondió muy amable. Nunca es bueno ir dejando pendientes rencillas con personas a las que les tuviste cariño porque se siente incómodo", sostuvo Arroyo.