Cristián Riquelme se convirtió en padre por segunda vez

"No doy más de amor y felicidad", fueron las palabras que escribió Cristián Riquelme tras el nacimiento de su hija el pasado viernes.

El actor, que ya tiene un hijo de dos años junto a Claudia Quinzio, conversó con LUN sobre el proceso. "Fue un nacimiento un poco más prematuro pero no es grave. Es un prematuro moderado, no hay riesgo. Eso me tenía un poco intraquilo al principio. La Claudia estuvo en cama más de dos meses porque al principio fue un embarazo riesgoso entonces pasó desde la semana 24 esperando en cama, en reposo absoluto".

"Había harta fe, cariño y amor, y todo funcionó bien. Una hija siempre va a ser una cosa hermosa", señaló.

En esa índole, contó cómo la complementó con su trabajo en "Yo Soy" de CHV. "Mis padres me enseñaron que primero era la vida, la familia y después el trabajo. En "Yo soy" la recepción fue muy buena y sabían que estaba con el teléfono prendido y si me avisaban de algo yo salía volando".