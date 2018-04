Daniela Castillo reveló episodio con fanático que amenazó con matarla

La pasada noche de sábado, Chilevisión exhibió un nuevo capítulo de su programa "La Divina Comida". Los comensales de esta ocasión fueron Patricia Larraín, Yuhui Lee, Juan Carlos "Pollo" Valdivia y Daniela Castillo, quien reveló un negro episodio que sufrió con un fanático.

La situación se desarrolló mientras la cantante participaba de "Rojo", programa que la lanzó a la fama. "Yo recibía cartas románticas un poco pasadas para la punta", comentó la intérprete frente a la sorpresa de sus compañeros.

"Me acuerdo que me llamaron de la producción del programa y me dicen '¿te acuerdas del niño que te iba a ver a la obra? Él era súper fanático de ti y le contó a su profesora jefe, que tenía una obsesión contigo, y como no podía estar contigo te iba a matar' ", agregó Castillo.

El personaje asistió a uno de las grabaciones del espacio juvenil, donde se presentó portando un cuchillo. La producción dio con el presunto atacante, obligándolo a retirarse del canal. Posteriormente, recomendaron a su madre que iniciara un tratamiento psicológico para el menor.

