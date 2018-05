Denunciantes reaccionaron al arresto de Harvey Weinstein

La mañana de este viernes, el productor Harvey Weinstein llegó hasta una comisaría en medio de Nueva York para entregarse a la policía y ser procesado por las acusaciones de agresiones sexuales que pesan en su contra.

Su llegada al establecimiento en Manhattan convocó gran presencia mediática y, por supuesto, la atención de algunas de las más de 80 denunciantes en contra del magnate hollywoodense.

Entre las que reacionaron estuvo Asia Argento, quien tuiteó: "Hoy Harvey Weinstein dará el primer paso en su inevitable descenso al infierno. Nosotras, las mujeres, finalmente tenemos la real esperanza de justicia".

Anteriormente, Argento denució que fue violentada por el productor en la edición de 1997 del festival.

Today Harvey Weinstein will take his first step on his inevitable descent to hell. We, the women, finally have real hope for justice. https://t.co/or8qGaNO93