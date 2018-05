Denzel Washington, Amy Schumer y Glenda Jackson nominados para los Tony

Los actores Denzel Washington, Glenda Jackson y Amy Schumer figuran entre los candidatos a recibir los premios Tony de este año, según anunció este martes la organización del certamen, que reconoce las mejores producciones teatrales de EEUU.

Los premios, que se entregarán el próximo 10 de junio, tienen como aspirantes a mejor musical a "The Band's Visit", "Frozen", "Mean Girls" y "SpongeBob SquarePant".

Como mejor obra dramática las nominadas fueron "The Children", "Farinelli and the King", "Junk", "Harry Potter and the Cursed Child" y "Latin History for Morons".