El trastorno que aqueja a Gonzalo Ramírez tras caer mal en paracaídas

Una recaída mientras se encontraba en el gimnasio dejó muy complicado a Gonzalo Ramírez, quien contó que sufre de espondilolistesis, un trastorno que involucra el movimiento de vértebras.

Según dijo a LUN, todo ocurrió hace 14 años, cuando se encontraba en España trabajando para el "Buenos días a todos".

"La nota la hicimos tirándonos en paracaídas, en ese tiempo no había cámaras chicas, y ese centro de paracaidismo nos permitía grabar el viaje gracias a unos cascos con cámaras. La nora quedó impactante, el problema fue el aterrizaje", señaló el conductor de 24 Horas.

Una mala caída fue lo que produjo este trastorno. "Caí de poto literalmente. Iba en tándem, junto a un instructor, pero él era mucho más chico que yo. Aterrizamos horrible. Eso me generó una lesión que en ese momento no fue más que dolor. Tenía 23 años nomás, me chequeé médicamente y no pasó nada en ese momento. Con el tiempo, sí ocurrió".

Esta espondilolistesis produce que las vértebras se corran y ese desplazamiento vaya gastando los huesos, quedando todos pegados. Hace cinco años se operó y todo iba bien, hasta hace poco.

"Estaba en el gimnasio corriendo en cinta, no tenía contraindicación para eso, y me entusiasmé en demasía. Cometí la ignorancia, el error de ponerle desnivel y como la parte de mi espalda está fija, al correr en desnivel hice palanca con mi espalda. Sometí a un estrés bien intenso a mi espalda. Era tan intenso el dolor que me dieron pastillas y corticoides unos días y no me hicieron nada", sostuvo.

En ese sentido, dijo que está con reposo deportivo pero que de todas formas puede trabajar tranquilo.