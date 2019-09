Eliana Albasetti contó su calvario tras funa a rodeo

Durante el fin de semana de las fiestas patrias, Eliana Albasetti lideró una funa a un rodeo que se realizó en la medialuna del parque Padre Hurtado, todo en compañía de 30 activistas de la ONG Animal Libre. La abolición de esta actividad por "maltrato animal" fue el pedido que hicieron.

Lucha que la ha traído diversos costos a la ex "Calle 7", quien en conversión con "Intrusos" contó las amenazas que ha recibido. "La gente en redes sociales quizás te dicen cosas horribles. A mí lo que más me complica es que fueron específicamente a amenazar a mi hija, diciéndome que me vaya del país, ese tipo de cosas. Pero eso lo voy a ver desde el punto legal".

"Me han dichos muchas cosas a mí. Me han amenazado de muerte. Pero ya cuando se meten con mi hija, es bastante delicado y complicado. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Uno cuando se expone, y quiere luchar por un ideal, sabe que pueden llegar coletazos y este tipo de cosas. Pero si realmente uno quiere avanzar hacia una sociedad mucho empática, hay que hacer cosas", contó.

Además habló de su motivación para criticar al rodeo. "Yo nunca había ido a un rodeo cara a cara. Lo encontré terrorífico. Toda la violencia que se vive, los golpes que se dan al animal. Iban jadeando todo el tiempo, porque obviamente están corriendo por su vida. Y sí genera mucho maltrato y mucho dolor".