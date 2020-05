Familia de Juan Gabriel aseguró que "video" actual del cantante es falso

Luego de que su ex manager jurara que Juan Gabriel estaba vivo, un video se viralizó en redes sociales en las últimas horas en el que se ve a un hombre muy parecido al Divo de Juárez hablando sobre los actuales acontecimientos.

"No me quedó otra y ahorita que sé que todos están encerrados en México, sufriendo por el coronavirus, ahora que ya es mayo y 2020, no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes", dice "Juan Gabriel", quien luce calvo y más rellenito. El real falleció en 2016.

"Con todo mi cariño, mi amor, mi público es de lo que yo puedo vivir, ya no aguanté más, así que aquí me tienen en mayo de 2020, envío un saludo a toda mi gente y espero que en México pase esto pronto y el próximo año estaré en contacto con ustedes y les diré la verdad", añadió.

El abogado de la familia del artista, Guillermo Pous, descartó en una entrevista radial que el cantante estuviera vivo y explicó que se trata de un material manipulado digitalmente. También descartó acciones legales.

El "video" de Juanga: