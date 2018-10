Felipe Avello: Con Ítalo nos burlamos de la homofobia

Una semana después del fallecimiento de Ítalo Passalacqua, el periodista y conductor Felipe Avello recordó cómo fue su relación laboral y la inesperada dupla que formaron por años en su paso por S.Q.P.

Avello conversó con Reportajes de La Tercera, donde contó detalles de su complicidad y cuyos registros navegan por YouTube a través de compilados con miles de reproducciones.

"Él sentía la libertad que le podían dar estas parodias para burlarnos de la homofobia que quizás en esa última etapa no la vivió tanto como en años anteriores. Me contó que por mucho tiempo tenía que tomar muchas precauciones. Porque era homosexual, conocido y polémico", contó Avello al diario.

"Como Ítalo era homosexual, era obvio que yo, como humorista heterosexual y encargado del humor, debería haberme reído de eso. Pero tuvimos la lucidez de nunca caer en eso", afirmó el periodista.

Y agregó: "Encontré la manera de hacer humor siendo un personaje que también era homosexual, siendo una pareja homosexual que nos debíamos mantener en silencio y reprocharle en público cosas".

Avello expresó que Passalacqua no participaba en rutinas con cualquiera. "Aparecieron varias personas que intentaron hacer humor con Ítalo, y él los frenaba. Creo que valoró y le gustó. Y luego se sumó a que nos burláramos de la homofobia finalmente", contó.

Sobre su relación tras las cámaras, contó: "Siempre buscaba que la relación con otros colegas no se confundiera. Como me veían haciendo humor podían pensar que era así... Tenía una actitud muy respetuosa con él, sabiendo que lo que hacíamos podía interpretarse como faltas de respeto. Estaba claro que no lo era".

"Era muy cortés. Conversábamos de otros temas, no de las cosas del programa. Me contaba de sus perros y le preguntaba por su familia", complementó.

Finalmente, Avello se refirió al comentado aislamiento y el "olvido" de los colegas de Passalacqua en los últimos años. "Siento que es parte de la vida un poco. Fue un personaje querido, pero a veces no necesariamente uno es amigo de las personas con las que trabaja", expresó.