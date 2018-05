Fernanda Figueroa relató episodios de maltrato por parte de "Joche" Bibbó

Sigue la controversia luego de la ruptura entre Fernanda Figueroa y José Luis Bibbó, en especial luego que el argentino dijera que ella le había sido infiel.

Debido a eso, la modelo confesó a AR13 que vivió episodios de maltrato durante la relación. "Primero que todo yo no me lo cagué y nunca lo haría con ninguna pareja. Me parece que es injusto que hable mal de mi cuando yo nunca he hablado mal de él", señaló.

"Con Joche se terminó por todo lo que conté, pero también hay otros temas, que son temas graves. Yo siento como mujer que quizás lo debí haber detenido antes. Hubo episodios de maltrato verbal que yo aguanté. Y ahora que está tan en boga el acoso y el abuso hacia la mujer, y la lucha de nosotras para que esto pare, quiero decir que yo también lo viví y mi relación con Joche se terminó fundamentalmente por eso", aseguró.

También contó que tras la ruptura, el argentino no ha parado de escribirle. "Estoy viviendo una situación de hostigamiento de su parte y me da mucha pena porque mientras él publica que fueron cuatro años de amor, yo recibía otro tipo de mensajes".

"Yo no me quiero meter con su rollo psicológico, pero gracias a que me menoscabó como mujer yo terminé con él. Y a pesar de todo lo que publica en redes sociales, a mí me sigue molestando desde la vereda del maltrato, todavía. No quiero decir las cosas tal como son, porque son horribles. Yo no soy como él que me está tratando de dejar mal. Yo no lo voy a hacer con él, no de esa misma forma", complementó.

Finalmente, fue clara sobre su ex. "La gente siempre habla 'que pobrecito Joche, siempre se lo cagan, pobrecito Joche siempre abusan de él, pobrecito Joche', y no es así. Esta vez no. A lo mejor la vez pasada sí, pero esta vez no".