La modelo y habtiaul chica reality, Fran Undurraga, compartió con sus seguidores la nueva intervención a la que sometió a su cuerpo. "¿Se acuerdan que yo siempre me quejaba que por más que entrenaba no lograba tener poto? Si se dan cuenta, por fin lo logré jajaja! Para aquellas que tengan el mismo problema que yo (que pese al entrenamiento el glúteo no crece) hay una técnica que se llama MELA que te sacan grasa y luego te la ponen", reveló la joven, quien ya posee implantes mamarios y lentes de contacto.

