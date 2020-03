La profesora de twerk, Geraldine Rodríguez, relató en un video la pesadilla que vivió en un aeropuerto de Puerto Rico, país donde fue a dar clases de baile. Tras denunciar maltrato y acoso de un productor de un videoclip vino lo peor en una sala del terminal aéreo. "Me pegaron palmadas, me tiraron billetes. Me oriné porque tenía mucho miedo", detalló Geri Hoops en su relato, donde agregó: "Me pusieron contra una pared y después me violaron. Después de eso, no me acuerdo de nada". Hoops borró casi todas las fotos de su cuenta de Instagram.

