Tópicos: Magazine | Personajes

Marcela Vacarezza niega que su hermana Adriana esté abandonada

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Yo soy yo, y mis hermanos son como son”, dijo la exactriz la semana pasada.

Marcela Vacarezza niega que su hermana Adriana esté abandonada
La expanelista de TV, Marcela Vacarezza, se refirió a la comentada entrevista que brindó su hermana Adriana Vacarezza al programa "Only Fama" la semana pasada.

Allí la exactriz de Canal 13 habló de las complejidades con su salud y de su alejamiento de la televisión, además de dejar entrever una fría relación con su familia. "Yo soy yo, y mis hermanos son como son", señaló Adriana.

Dicha frase dio pie a que Marcela Vacarezza recibiera críticas por un supuesto abandono a su hermana. Sin embargo la esposa de Rafael Araneda publicó un video aclarando la situación y descartando un quiebre en la familia.

"Me han dicho una cantidad de cosas espantosas, he tenido que bloquear varias cuentas, todo a raíz de una frase que ella dice 'yo soy como soy y mis hermanas son como es'(...) Sí, soy como soy y el resto es como es, es como decir, el blanco es blanco y el negro es negro", señaló Marcela.

"A mi hermana la quiero mucho. Siempre cuando viví en Chile estaba invitada a mi casa igual que todo el mundo, que todo el resto de mis hermanos. La veo, tenemos un grupo de WhatsApp de los hermanos donde nos hablamos mucho", concluyó.

