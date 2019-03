Herval Abreu es sobreseído de la causa en su contra por presuntos abusos sexuales y denunciantes reaccionaron

Luego que se llevara a cabo la audiencia por los presuntos delitos de abuso sexual cometidos por Herval Abreu, el Ministerio Público decidió terminar sobreseyendo al director de teleseries como "Machos".

Fue el abogado del profesional de las comunicaciones, Mario Vargas, quien explicó la medida. "Encontraron que no existían antecedentes suficientes para continuar con la investigación y comunicó la decisión de no perseverar en las causas, lo que significa el cierre de las mismas".

"Estamos satisfechos, tranquilos. Fue un año duro para todos. El término de la causa nos produce tranquilidad y satisfacción", sostuvo.

El tribunal sobreseyó a Abreu en cuatro de cinco casos ya que falta que se adjunto un documento restante, según apuntó La Tercera.

"La verdad es que esto es una resolución dictada hoy. Por el momento, mi cliente está tranquilo, conforme y con el tiempo verá como retoma la vida normal", dijo el abogado.

La carta de las denunciantes

A través de una carta, las denunciantes del director entregaron su punto de vista tras la determinación del Ministerio Público.

"Nuestra única intención al denunciar a una persona tan conocida y poderosa como Herval Abreu, fue la de visibilizar una situación que nos afecta no solo a nosotras, sino a muchas mujeres en ambientes laborales, artísticos, familiares o académicos", señala la misiva.

Además, acusaron que se enfrentaron a diversos vacíos legales, pero que esta decisión es una victoria. "Se logró acreditar que los hechos ocurrieron, se demostró también que es nuestros testimonios eran ciertos y que constituían un reflejo de prácticas habituales y legitimadas en nuestro medio y en tantos otros. Que se reconozca que los hechos acontecieron, pero que no son constitutivos de delito, solo deja entrever que, lamentablemente, nuestra estructura legal no da cuenta de los consensos que hemos alcanzado como sociedad".

En ese punto, señalan que la ley penal chilena considera que "pese a que no haya consentimiento, no hay violación ni abuso si no hay utilización de fuerza física u otra causal establecida por ley".

La carta fue firmada por las actrices Carolina Contreras, Antonella Orsini, Carola Paz, Fedra Vergara y Andrea Zuckermann, además de la guionista Bárbara Zemelman.