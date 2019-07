Hija de Bruce Lee criticó a Tarantino por la forma en que retrata a su padre en su nueva película

Nada bien le cayó a Shannon Lee que su padre, Bruce Lee, apareciera en la nueva película de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood".

En conversación con The Wrap, sostuvo que el director lo retrató con tintes racistas en una escena donde se enfrenta con Cliff Booth, un doble de acción interpretado por Brad Pitt.

"Es retratado como un idiota arrogante que se preocupa de su pelo, y no como alguien que debió luchar el triple respecto a otras personas para lograr lo que a otros se les dio de forma natural", dijo.

No se quedó en eso y habló de la incomodidad que le significó. "Fue realmente incómodo sentarse en el cine y ver cómo la gente se reía de mi padre, parecía un arrogante saco de boxeo".

"Ellos no tenían la necesidad de mostrarlo de la forma en que el Hollywood blanco lo trató cuando estaba vivo. Quiero generar conciencia de que Bruce Lee era un ser humano y mostrar cómo vivió su vida. Y todo eso se va a la basura por la forma en que es retratado en la película", concluyó.

I saw ‘Once Upon A Time…' this past weekend so I could comment intelligently to the press that is asking to speak with me about the portrayal of my Dad in Tarantino's new film, here are my thoughts:https://t.co/vbk6Uz0hev