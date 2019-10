El animador y ex chico reality Joaquín Méndez está de vacaciones en el Caribe, el que ha documentado profusamente en su cuenta de Instagram. Una imagen que subió este domingo provocó sorpresa: aparece acaramelado con una joven. "Cuba me robó el corazón! No se enojen!!! Y tampoco tú!!!", escribió, misterioso.

LEER ARTICULO COMPLETO