Karen Bejarano contó por qué no le gusta el término feminismo

Karen Bejarano habló sobre el feminismo en el programa "Sigamos de Largo" y generó diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios le pidieron que leyera un poco más.

"No me gusta que se le diga feminismo, porque con el machismo terminan siendo como lo mismo", expresó la panelista del matinal de TVN.

"Me gusta más decir que la mujer se empoderó, y empezó a tomar su bandera de lucha, a exigir respeto, igualdad en un montón de cosas. No me gusta que se nos tache de feministas porque siento que es como volver", explicó la ex "Mekano".