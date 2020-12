La actriz Jennifer Aniston pasa un difícil panorama virtual tras subir a su historia la imagen de un curioso adorno navideño que no dejó indiferentes a sus fanáticos. El accesorio de madera dice "Our first pandemic 2020", lo que significa "Nuestra primera pandemia 2020". Algunos usuarios de redes consideraron que la actriz de Friends pasó la raya con su sarcástico adorno.

