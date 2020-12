La reinvención de Cristian Castro: planea vender mamaderas para adultos

Siempre con el afán de reinventarse, Cristian Castro quiere emprender con una particular idea: vender mamaderas para adultos.

El cantante mexicano se toma este proyecto muy en serio, como sostuvo en Mitre Live. "Estoy queriendo hacer una marca de mamaderas para adultos. Te juro que es buena idea. Me la dio una amiga esa idea y está bastante buena. Prepárense para las mamaderas de adultos", sostuvo.

Para reafirmar esta idea, contó que para su cumpleaños, su madre Verónica le regaló un PlayStation junto a una mamadera. "Estuvo bien lo del Play, mi mamá me la regaló y estoy muy contento, también la mamadera. Lo de la mamadera me encanta porque les hace mucho problema a mucha gente pero la verdad es que es comodísimo cuando estás en una cama o en un sillón".

"Cumplí años y ya estoy medio caduco. La gente siempre se burla pero no hay problema. Sigo siendo chico y no me gusta crecer. No me gustó mucho la onda de crecer, yo me quedé en el secundario. Me siento contento así. No quiero madurar tanto. Me aburre un poco lo de adulto", concluyó.