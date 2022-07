"Liberen sus malditos pezones": Florence Pugh respondió a las críticas por usar un vestido semitransparente

La actriz de 26 años, Florence Pugh, fue una de las múltiples estrellas que asistieron al desfile de Alta Costura Otoño/Invierno 2022 de Valentino en Roma.

Ahí utilizó un vestido transparente color rosa sin mangas que rapidamente se hizo viral y fue ampliamente comentado en redes sociales.

De hecho, la protagonista de Midsommar tuvo que dirigirse en sus redes sociales a quienes la criticaron por usar un vestido con transparencia.

"Escuchen, cuando me puse ese increíble vestido de Valentino supe que no había forma de que no hubiera comentarios al respecto. Ya sea negativos o positivos, todos sabíamos lo que estábamos haciendo. Estaba emocionada de usarlo, no sentí nervios. No lo estuve antes, durante o incluso ahora después", comenzó explicando.

"No es la primera vez y no será la última vez que una mujer escuchará lo que está mal con su cuerpo a raíz de los comentarios de una multitud de extraños, lo preocupante es cuán vulgares pueden ser algunos de ustedes, los hombres", agregó.

La actriz agredeció haber crecido en un "hogar con mujeres fuertes, poderosas y con curvas". "He vivido en mi cuerpo durante mucho tiempo. Soy plenamente consciente del tamaño de mis senos y no me asusta", dijo.

"Crezcan. Respeten a las personas. A los cuerpos. Respeten a todas las mujeres. Respeten a los humanos. La vida será mucho más fácil, lo prometo. Liberen sus malditos pezones", finalizó.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Florence Pugh (@florencepugh)